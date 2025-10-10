Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

На Кубани суд дал 4 года аферистке Данелян за обман подруги участника СВО

Лабинский городской суд вынес приговор аферистке Наталье Данелян, обманувшей подругу участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщина получила четыре года колонии за мошенничество.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2024 года к Данелян, называющей себя гадалкой, обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что ушедший на СВО любимый длительное время не выходит на связь.

Мошенница по видеозвонку погадала ей на кофейной гуще и пообещала, что он скоро свяжется с ней. Вскоре Данелян стала переписываться с клиенткой от имени ее возлюбленного. В сообщениях аферистка писала, что все хорошо и он скоро вернется домой, но для этого нужны деньги. Женщина была уверена, что общается со своим другом, и переводила требуемые суммы с июня по сентябрь 2024 года. В итоге она отдала мошеннице более миллиона рублей.

О судьбе бойца до сих пор нет никаких сведений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские раскрыли масштабную аферу по отправке мужчин на службу в зону СВО. Задержаны четверо подозреваемых в хищении 80 миллионов рублей.