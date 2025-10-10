Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:16, 10 октября 2025Силовые структуры

Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

На Кубани суд дал 4 года аферистке Данелян за обман подруги участника СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Лабинский городской суд вынес приговор аферистке Наталье Данелян, обманувшей подругу участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Женщина получила четыре года колонии за мошенничество.

Из материалов уголовного дела следует, что в апреле 2024 года к Данелян, называющей себя гадалкой, обратилась местная жительница, обеспокоенная тем, что ушедший на СВО любимый длительное время не выходит на связь.

Мошенница по видеозвонку погадала ей на кофейной гуще и пообещала, что он скоро свяжется с ней. Вскоре Данелян стала переписываться с клиенткой от имени ее возлюбленного. В сообщениях аферистка писала, что все хорошо и он скоро вернется домой, но для этого нужны деньги. Женщина была уверена, что общается со своим другом, и переводила требуемые суммы с июня по сентябрь 2024 года. В итоге она отдала мошеннице более миллиона рублей.

О судьбе бойца до сих пор нет никаких сведений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские раскрыли масштабную аферу по отправке мужчин на службу в зону СВО. Задержаны четверо подозреваемых в хищении 80 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Уничтожение замаскированных боевых машин у границы с Россией сняли на видео

    Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости