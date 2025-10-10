Российская пенсионерка попалась на осквернении могилы

В Камчатском крае возбудили дело против осквернявшей могилу знакомой пенсионерки

В Камчатском крае возбудили дело в отношении женщины, осквернявшей могилу знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 («Уничтожение, повреждение и осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен ролик, на котором пенсионерка оскверняет могилу на городском кладбище.

Сотрудниками ведомства было установлено, что 62-летняя женщина неоднократно разрушала место захоронения из чувства неприязни к усопшей. Родственники обращались в правоохранительные органы для привлечения злоумышленницы к ответственности, но в возбуждении дела было отказано.

По требованию прокуратуры уголовное дело возбудили.

Ранее сообщалось, что патологоанатомы из Владивостока вшили в тело умершего магический сверток и поплатились.