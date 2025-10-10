Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 10 октября 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка попалась на осквернении могилы

В Камчатском крае возбудили дело против осквернявшей могилу знакомой пенсионерки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Камчатском крае возбудили дело в отношении женщины, осквернявшей могилу знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 («Уничтожение, повреждение и осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен ролик, на котором пенсионерка оскверняет могилу на городском кладбище.

Сотрудниками ведомства было установлено, что 62-летняя женщина неоднократно разрушала место захоронения из чувства неприязни к усопшей. Родственники обращались в правоохранительные органы для привлечения злоумышленницы к ответственности, но в возбуждении дела было отказано.

По требованию прокуратуры уголовное дело возбудили.

Ранее сообщалось, что патологоанатомы из Владивостока вшили в тело умершего магический сверток и поплатились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Российские войска прорвались в ключевой для обороны ВСУ город на Донбассе

    Агрессивный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу

    В России заподозрили накрутки в голосовании за Грозный-Сити на купюрах

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Рената Литвинова примерила платье из бюстгальтеров

    Раскрыт источник дохода экс-судьи Верховного суда России Момотова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости