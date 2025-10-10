Ценности
Самойлова снялась в откровенном наряде на фоне развода с Джиганом

Блогерша Самойлова снялась в откровенном виде на фоне развода с рэпером Джиганом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylova_official

Блогерша Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде на фоне развода с мужем, рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в черных кожаных трусах, надетых на капроновые колготки. Кроме того, она позировала в прозрачном лонгсливе, сквозь ткань которого просвечивал частично оголяющий грудь бюстгальтер. Эффектный внешний вид знаменитости дополнили яркий макияж и аккуратная гладкая прическа.

О разладе в отношениях Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Уточнялось, что предпринимательница подала на развод в мировой суд 6 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.

Позже отец Джигана Александр Устименко опроверг новости о разводе.

.
