Совершен прорыв в разработке лекарства от рака

Ученые из Массачусетского университета разработали новый тип наночастиц, которые резко усиливают действие противораковых вакцин. Разработка описана в Cell Reports Medicine (CRM).

Созданные липидные наночастицы несут два «сигнала тревоги» для иммунной системы — агонисты путей STING и TLR4. Такая комбинация позволила активировать ключевые иммунные клетки, увеличить выработку интерферонов и в несколько раз повысить эффективность вакцинации в опытах на мышах. После введения препарата организм животных не только уничтожал опухоли, но и сохранял иммунную память, предотвращая повторное развитие болезни.

Новая технология работает как универсальная платформа: ее можно «настроить» под разные типы рака, включая меланому, рак поджелудочной железы и тройной негативный рак молочной железы. По словам авторов, следующий шаг — проверка безопасности и подготовка к клиническим испытаниям на людях.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление моркови снижает риск рака кишечника, особенно если она выращена на минералах из глубоководной морской воды.

