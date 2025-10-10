Наука и техника
11:30, 10 октября 2025Наука и техника

У обычного овоща обнаружили противораковый эффект

Front Immunol: Употребление моркови может снижать риск развития рака кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые из Южной Кореи и Китая выяснили, что регулярное употребление моркови может значительно снижать риск развития рака кишечника — особенно если она выращена с использованием удобрений, содержащих минералы из глубоководной морской воды. Исследование опубликовано в Frontiers in Immunology (Front Immunol).

В ходе эксперимента морковный экстракт уменьшал количество опухолей и воспалений у лабораторных мышей с индуцированным колоректальным раком. Наиболее выраженный эффект показала морковь сорта Naturaldream, которая усиливала активность генов, отвечающих за самоуничтожение поврежденных клеток, и подавляла воспалительные цитокины — TNF-α, IL-6 и NF-κB.

Ученые также отметили, что у животных, получавших морковь, восстановился баланс кишечной микрофлоры: увеличилось количество бактерий, связанных с защитой слизистой и торможением опухолевого роста. По словам исследователей, результаты подтверждают, что состав почвы и тип удобрений напрямую влияют на противораковые свойства растений.

Авторы считают, что такие сорта моркови могут стать частью диетической профилактики колоректального рака, особенно в сочетании с другими антиоксидантными продуктами.

Ранее специалисты выяснили, что брокколи, капуста и другие крестоцветные овощи помогают удерживать уровень сахара в крови стабильным.

