Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

США хотят направить военных в Израиль для поддержки международных сил в Газе

США готовят варианты отправки до 200 американских военных в Израиль для поддержки международных сил в секторе Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам чиновников, знакомых с вопросом, инициатива под названием «Гражданско-военная координационная группа» будет направлена на долгосрочное решение вопросов обеспечения внутренней безопасности в Газе, а также на поддержку потока гуманитарной помощи. Военные могут начать прибывать в Израиль в ближайшее время.

Отмечается, что американские военнослужащие также будут задействованы в механизме разрешения конфликтов между двумя сторонами — по сути, обеспечение того, чтобы обе стороны соблюдали свою часть соглашений о безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного главой Белого дома. Американский лидер также пообещал, что и к Израилю, и к ХАМАС будет «справедливое отношение».