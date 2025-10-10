Россия
09:48, 10 октября 2025Россия

Стали известны подробности тайного возвращения пленных российских снайперов из плена ВСУ

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Двое пленных военнослужащих, которые вернулись из украинского плена в начале специальной военной операции (СВО) еще до официальных обменов, были выданы российской стороне посреди минного поля. Эти подробности стали известны из интервью участвующего в обменах депутата Госдумы Шамсаила Саралиева РБК.

Как вспомнил парламентарий, бойцов — двух снайперов — вернули России в качестве демонстрации способностей украинской переговорной группы. Военных привезли на территорию вблизи границы Украины и Белоруссии и оставили на точке посреди минных полей, через которые представителям России приходилось добираться «козьими тропами».

Саралиев рассказал, что представители Украины предупредили его, что сворачивать с тропы в сторону нельзя. «Нужно было перейти рвы, которые украинцы прокопали после вхождения наших войск. Там все было заминировано (...) И еще надо было с ними (пленными) уходить, обратно возвращаться», — сообщил детали тайного возвращения бойцов депутат.

По его словам, о возвращении снайперов официально не объявлялось, однако «сарафанное радио» разнесло информацию о случившемся, и после этого с ним связались несколько тысяч родственников пленных по обе стороны фронта.

Об операции по возвращению бойцов Саралиев впервые рассказал летом 2025 года. Передача военнослужащих состоялась в 2022 году.

    Все новости