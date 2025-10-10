Захарова: Власти Молдавии захотели сносить памятники борцам с фашизмом

Власти в Молдавии намереваются сносить памятники борцам с фашизмом и нацизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Известиями».

Дипломат подчеркнула, что будет проводиться подрывная работа по переписыванию истории.

«Сомнений нет, что под экскаватор пойдут памятники борцам с фашизмом и нацизмом», — отметила Захарова.

Ранее стало известно, что Молдавия планирует увеличить численность армии на 30 процентов. Об этом сообщается в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год.

Документ определяет углубление связей с международными организациями, в том числе с НАТО, как одну из задач по модернизации ВС Молдавии. Также отмечается, что в новой стратегии страны Россия объявлена угрозой безопасности.