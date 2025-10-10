Стармер высказался о судьбе уволенного из-за связей с Эпштейном посла Британии

Стармер: Я не вижу для экс-посла роли в правительстве из-за связей с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не видит для экс-посла в США Питера Мандельсона возможности вернуться к государственной службе после его увольнения из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Его слова передает Politico.

«Я не вижу для него никакой роли в правительстве в плане будущих назначений», — сказал политик.

Бывший посол занимал пост посла в США всего несколько месяцев. При этом премьер-министр также не дал ответа на вопрос, сможет ли Мандельсон вернуться в британскую Палату лордов как член Лейбористской партии.

В сентябре посла Великобритании в США Питера Мандельсона уволили из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. «В свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах Питера Мандельсона, премьер-министр попросил министра иностранных дел отозвать его с должности посла», — заявили в британском внешнеполитическом ведомстве.