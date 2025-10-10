Экономика
16:50, 10 октября 2025Экономика

Стена психоневрологического интерната рухнула в российском регионе

В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Краснодарского края»

В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в станице Константиновской Курганинского района. Наружная стена корпуса №1 внезапно рухнула, рассказали в ведомстве. Повреждения получили два этажа кирпичного здания. Также есть пострадавшие — 62-летнюю постоялицу госпитализировали, подробности о ее состоянии неизвестны.

Остальных 76 постояльцев первого корпуса интерната разместили в соседних павильонах. Прокуратура проведет проверку и даст оценку качеству выполненных ремонтных работ.

Ранее стена обрушилась в детском саду на Камчатке. Инцидент стал последствием мощного землетрясения в регионе. Детей и взрослых в этот момент в здании не было. В результате никто из россиян не пострадал. Спецслужбы оперативно выехали на место происшествия.

