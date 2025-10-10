Мир
Суд США экстрадировал россиянина

Суд США экстрадировал россиянина Легкодымова во Францию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Суд Пенсильвании в США экстрадировал российского инженера и сооснователя криптовалютной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова во Францию. Об этом сообщил вице-президент филиала Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, его цитирует ТАСС.

«Суд штата Пенсильвания решил экстрадировать Легкодымова по запросу французского Министерства юстиции», — сказал он, отметив, что Легкодымову, обвиненному в незаконном обмене валют, грозит до 20 лет тюрьмы.

Легкодымова арестовали в январе 2023 года по делу криптовалютной платформы Bitzlato, обвиненной в незаконной деятельности по обмену валют. Американский суд признал россиянина виновным частично, приговорив его к 18 месяцам заключения, которые он уже отбыл.

