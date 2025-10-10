Путешествия
19:02, 10 октября 2025Путешествия

Туристку заставили платить 18 тысяч рублей за использование розетки в отеле США

Алина Черненко

Фото: FOTO JOURNEY / Shutterstock / Fotodom

Туристку заставили заплатить 224 доллара (более 18 тысяч рублей) за использование розетки в отеле США. О своем неприятном опыте девушка рассказала в TikTok, на публикацию обратил внимание таблоид Daily Mail.

Шарина Батлер с Багамских островов остановилась с сыном в отеле Paris Hotel Las Vegas в Лас-Вегасе. Гости решили отключить поднос, используемый для закусок и напитков в мини-баре, чтобы освободить розетку для зарядки телефона. Они не обратили внимание на надпись на подносе о том, что за каждый день, когда устройство остается отключенным от сети, взимается плата в размере 56 долларов (около 4,5 тысячи рублей).

Когда сотрудник отеля попросил Батлер оплатить указанную сумму, она заявила, что не разглядела мелкий шрифт на подносе. Тогда персонал предоставил ей увеличенную версию надписи.

«Вы ни за что не возьмете с меня 56 долларов в день за использование розетки», — возмутилась автор ролика, добавив, что она «заблокировала этот платеж».

Пользователи сети в комментариях возмутились произошедшим и поддержали Батлер.

«Я хотела, чтобы они убрали этот чертов поднос из номера, а они сказали, что это обойдется мне в 50 долларов. Я уговорила их прислать кого-нибудь и убрать его со стола, потому что мне нужно было за ним работать. Так что он все это время простоял на полу», «Это просто еще один способ обдирать людей», «Туризм в Вегасе закончился, они пытаются вытянуть деньги любыми возможными способами», — написали юзеры.

В августе отдыхавшая в Европе туристка посетила ресторан и получила счет за висевшую на крючке сумку. Путешественницу попросили заплатить за услугу 12 евро (1,1 тысячи рублей).

