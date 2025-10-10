Путешествия
17:03, 10 октября 2025Путешествия

Туристы забрались на гору в Австралии и наткнулись на тела двух женщин

Daily Mail: Две жительницы Китая замерзли и не выжили на горе в Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kenny Birt / Shutterstock / Fotodom

Отправившиеся в поход по Викторианским Альпам в Австралии туристы наткнулись на тела двух иностранок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 3 октября два врача забрались на вершину, расположенную неподалеку от убежища Клив Коул, и обнаружили там двух человек без признаков жизни. Женщины направлялись к горе Богонг и замерзли по пути. Они прижались друг к другу, пытаясь спастись от холода на открытой равнине, но не выжили. При себе у путешественниц не было специального оборудования и палаток.

Двумя альпинистками оказались 20-летняя и 30-летняя жительницы Китая. Консульство КНР в Мельбурне призвало своих граждан воздержаться от «слепого следования тенденциям» и не участвовать в высокорисковых мероприятиях.

Ранее в китайской провинции Цинхай эвакуировали более 100 туристов, попавших в снежную ловушку в горах. Для проведения поисковых работ мобилизовали более 300 человек.

