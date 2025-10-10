Россия
18:06, 10 октября 2025

Уехавшего домой из-за семейной трагедии многодетного бойца СВО потребовали вернуть в часть

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Уехавшего домой многодетного бойца СВО потребовали вернуть в часть. Об этом сообщает сетевое издание «Москва онлайн».

Житель Екатеринбурга приехал домой из-за семейной трагедии. В январе 2025 года его бывшая жена, воспитывавшая двоих детей бойца, напала на них, после чего свела счеты с жизнью. Детей удалось спасти, однако смотреть за ними было некому.

По словам военнослужащего, в первый раз он подал рапорт на увольнение в феврале. С нынешней женой у него есть еще один ребенок, таким образом он формально является многодетным отцом. Солдат отправил документы в часть — после этого полгода ответа не было.

В августе мужчина узнал, что в части стали искать его родственников, чтобы сдать образцы ДНК. Такую процедуру проходят близкие тех, кто пропал без возможности визуального опознания. При этом сам солдат все это время находился с детьми. «Тогда мне сообщили, что всем „плевать на моих детей“ и я должен вернуться на службу», — пояснил боец.

Военнослужащий обратился к местному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Она заверила журналистов, что вопрос с увольнением россиянина в запас будет решен в течение двух недель.

Ранее из семьи другого бойца СВО забрали четверых детей, которых избивала мать. Свои действия она снимала на видео, одно из которых попало в сеть. Муж женщины в беседе с журналистами заявил, что не хочет, чтобы ее лишили родительских прав. Он выразил уверенность, что грубое обращение его супруги с детьми стало результатом нервного срыва из-за долгого отсутствия бойца дома.

