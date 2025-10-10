МИД Украины поддержал идею перемирия на время проведения Олимпиады-2026

Украина поддержала идею олимпийского перемирия зимой 2026 года, об этом заявил спикер МИД страны Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

Представитель ведомства согласился с призывом прекратить огонь на время проведения Олимпиады-2026, которая пройдет с 6 по 22 февраля в Италии, однако выразил обеспокоенность возможными действиями российской стороны в момент, когда внимание мировой общественности будет приковано к спортивным событиям.

Тихий также подчеркнул, что Киев неоднократно соглашался на перемирие и готов к нему уже сейчас, не дожидаясь февраля. «Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы тоже стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — добавил спикер.

Ранее стало известно, что Италия будет добиваться перемирия на Украине на время зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни.