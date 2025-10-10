Украинских инженеров уличили в незнании языка

«РВ»: Украинские инженеры допустили ошибку в слове «степень»

Украинские инженеры, отвечающие за выпуск ракет, допустили ошибку в слове «степень» на украинском языке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что неправильная надпись была замечена на сбитой ракете «Фламенго». Авторы публикации, уличившие инженеров в незнании языка, отметили, что «Степень защиты» по-украински пишется «Ступінь захисту», однако на ракете первое слово написано как «ступень».

Подчеркивается, что украинские каналы заявили о «российской провокации» и «ошибке переводчика».

«Как мы видим, онлайн-переводчики вполне себе справляются с переводом этого слова, в отличии от украинских инженеров», — говорится в публикации.

Ранее на электронном табло поезда из Киева в город Рахов в Закарпатье появилась надпись «Слава России». Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента.