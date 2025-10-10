Культура
19:11, 10 октября 2025Культура

В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против Мэйби Бэйби

Депутат Романов заявил, что против Мэйби Бэйби могут возбудить уголовное дело
Андрей Шеньшаков

Фото: @frend_baby

Депутат Государственной думы Михаил Романов сообщил, что певице Виктории Лысюк, известной под псевдонимом Мэйби Бэйби, может грозить уголовная ответственность. Его слова приводит портал «Абзац».

По мнению Романова, если артистку признают виновной в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и педофилии, ее могут судить по уголовной статье. Оценку творчеству Лысюк должны дать правоохранительные органы.

«Если эта артистка пропагандирует нетрадиционные ценности и педофилию, то нужно давать оценку в уголовно-процессуальной плоскости. У нас стоит задача защитить молодежь, так что важно реагировать на это», — заявил депутат.

По информации источника, концертный тур Мэйби Бэйби также могут отменить.

Ранее стало известно, что певицу Викторию Лысюк внесли в список нежелательных артистов из-за негативного влияния на молодежь.

