МИД Украины заявил об ответе Орбану на обвинение в шпионаже

Тихий: Украина ответила Орбану на обвинения в шпионаже через смартфоны
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

Киев ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на обвинения в шпионаже в адрес украинских спецслужб. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, его слова передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Эти обвинения стали постоянными, а их абсурдность только растет... Нам очень жаль, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана раздувает антиукраинскую истерию, которая лишена всяких оснований», — отметил Тихий.

10 октября Орбан заявил, что спецслужбы Украины вмешиваются во внутренние дела Венгрии. По его словам, представители Киева внедрились в проукраинскую партию «Тиса». Политик добавил, что украинцы «уже в смартфонах» венгров.

Ранее Орбан высказывал мнение, что Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Европейский союз. Он подчеркивал, что ни одна страна не попадала в ЕС путем шантажа и в этот раз это тоже не произойдет.

