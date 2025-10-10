Интернет и СМИ
21:13, 10 октября 2025

В Китае рассказали о беспокойстве США из-за ответа России на передачу Киеву ракет Tomahawk

Sohu: США обеспокоены возможным ответом России на передачу Киеву ракет Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Журналисты китайского издания Sohu рассказали о том, что США обеспокоены возможным ответом России на передачу Киеву ракет Tomahawk. В статье отмечается, что ответ Москвы не заставит себя долго ждать. Пересказ статьи приводит агентство «АНБ24».

Обозреватели напомнили, что российская сторона не проявила бурной реакции, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков задал два вопроса: кто санкционирует запуск ракет и кто передает Украине цели. Эти вопросы, по мнению авторов материала, затрагивают суть вопроса и дают понять, что без участия специалистов из Вашингтона использование таких вооружений невозможно.

Китайские журналисты указали, что в случае запуска Tomahawk США будут считаться главным виновником и Москва обязательно даст ответ. «США обеспокоены контрмерами России», — говорится в статье.

В качестве возможного противодействия называются атомные подводные лодки, которые трудно отследить. Россия может отправить их в сторону Кубы, и у американских военных в случае потенциального удара не будет времени перехватить ракеты, запущенные с субмарин класса «Борей».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответом России на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет усиление системы отечественной противовоздушной обороны.

