В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

В Южной Корее недавно родившую россиянку обвинили в совращении молодых отцов

В Южной Корее акушерки обвинили россиянку, недавно родившую ребенка, в совращении мужчин. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

25-летняя Анастасия, уроженка Краснодарского края, рожала в платном роддоме в городе Кунсан, куда переехала к мужу, гражданину Кореи. На следующий день после родов женщина вышла из палаты в коридор в шортах, чтобы немного пройтись — при этом она была с капельницей и катетером. По ее словам, после этого местные медики попросили Анастасию переодеться. Ей объяснили, что она может смущать «своей сексуальностью корейских мужчин, которые пришли навестить жен».

Затем во время кормления молодая мать услышала, как медсестры называют ее «производителем российского молока». Они подумали, что девушка не понимает по-корейски. Последней каплей стал полдник: сестра принесла Анастасии хурму и молоко — опасное сочетание для кормящих женщин.

После этого Анастасия, заручившись поддержкой мужа, покинула клинику. Пара заплатила за послеродовую палату больше 200 тысяч рублей. В клинике принесли извинения, но всю сумму не вернули.

