В Кремле назвали чудовищными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Ушаков назвал чудовищными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выдвинет главу Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если тот передаст Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, являются чудовищными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — сказал он.

Ушаков также назвал глупостью готовность украинского руководства лоббировать интересы президента США в обмен на ракеты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. При этом он подчеркнул, что такое решение должно ускорить процесс мирных переговоров.