Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:11, 10 октября 2025Бывший СССР

В Кремле назвали чудовищными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

Ушаков назвал чудовищными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он выдвинет главу Белого дома Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если тот передаст Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, являются чудовищными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

«Премия мира за предоставление оружия. Это даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, это говорит о том, что они из себя представляют», — сказал он.

Ушаков также назвал глупостью готовность украинского руководства лоббировать интересы президента США в обмен на ракеты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. При этом он подчеркнул, что такое решение должно ускорить процесс мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости