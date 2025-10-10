Экономика
08:54, 10 октября 2025Экономика

В Москве исчез свет

SHOT: В поселении Десеновское в Новой Москве произошел блэкаут
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В поселении Десеновское в Новой Москве произошел блэкаут. Об инциденте в столице стало известно Telegram-каналу SHOT.

Электричество пропало вечером четверга, 9 октября, в районе «Новые Ватутинки». Света и воды на несколько часов лишились десятки жилых домов, также перестало работать уличное освещение. Согласно предварительным данным, причиной стал резкий скачок напряжения.

Из-за отключения электричества в лифте одного из домов застряли мать с ребенком. На место вызвали спасателей.

Ранее около 10 тысяч жителей Красногорска остались без света из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Во время проведения работ оборвался кабель.

