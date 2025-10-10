В России курьер-мигрант нарисовал эротическое изображение в подъезде и попал на видео

Принесший заказ курьер-мигрант нарисовал эротический рисунок в подъезде многоэтажки и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред «Регнума» Марина Ахмедова в Telegram.

Видео было снято в Краснодаре. Стоя на лестничной клетке перед шахтой лифта, курьер нанес изображение на стену. Ахмедова показала фотографию рисунка — он представляет собой выполненное на примитивном художественном уровне изображение женщины с большой грудью.

Характер рисунка позволяет сделать вывод о том, «какого рода энергия бурлит» в ее авторе, заявила главред «Регнума». Она также привела ответ сервиса доставки, который после жалобы клиента предложил ему купон на 200 рублей.

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) запретило исповедующим ислам курьерам доставлять «харамные» товары. В Госдуме фетву ДУМ назвали прямым вмешательством в деятельность государства.