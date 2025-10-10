Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 10 октября 2025Россия

В России курьер-мигрант нарисовал эротическое изображение в подъезде и попал на видео

В Краснодаре курьер оставил эротический рисунок на стене, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Марины Ахмедовой

Принесший заказ курьер-мигрант нарисовал эротический рисунок в подъезде многоэтажки и попал на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовала член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и главред «Регнума» Марина Ахмедова в Telegram.

Видео было снято в Краснодаре. Стоя на лестничной клетке перед шахтой лифта, курьер нанес изображение на стену. Ахмедова показала фотографию рисунка — он представляет собой выполненное на примитивном художественном уровне изображение женщины с большой грудью.

Характер рисунка позволяет сделать вывод о том, «какого рода энергия бурлит» в ее авторе, заявила главред «Регнума». Она также привела ответ сервиса доставки, который после жалобы клиента предложил ему купон на 200 рублей.

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) запретило исповедующим ислам курьерам доставлять «харамные» товары. В Госдуме фетву ДУМ назвали прямым вмешательством в деятельность государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости