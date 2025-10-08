В Госдуме высказались о запрете курьерам-мусульманам возить ряд товаров

Матвеев назвал вмешательством запрет курьерам-мусульманам возить ряд товаров

Запрет курьерам-мусульманам возить ряд товаров, которые не соответствуют исламскому своду законов, — прямое вмешательство в деятельность государства. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, его слова приводит «Газета.ру».

«Это является прямым вмешательством в экономическую деятельность государства, и не только экономическую. Если так разобраться, фуры могут что-то перевозить, поезда могут перевозить что-то, просто какие-то "газели" могут что-то перевозить; есть грузчики, которые что-то носят в магазинах, есть курьеры, которые доставляют еду и заказы выполняют. И если вдруг сейчас у нас возникнет такая мусульманская забастовка, (...) это может дойти до абсурда», — сказал парламентарий.

По его словам, выпущенная фетва допустима только для религиозной жизни. Если же человек устроился на работу и является частью бизнеса, то он должен исполнять в полном объеме те обязательства, которые за ним закреплены.

7 октября Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России выпустил фетву (решение), которым запретил курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату. В их числе — алкоголь, табачные изделия, свинина, гадательные принадлежности, товары для азартных игр и связанные с язычеством предметы. Документ вызвал широкий общественный резонанс. Как впоследствии пояснил председатель Совета улемов Шамиль Аляутдинов, документ не влияет на решение непрактикующих мусульман.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что фетва противоречит конституции. Член СПЧ Кирилл Кабанов назвал решение ДУМ опасным и заявил, что «это еще один шаг в сторону дальнейшего искусственного разделения общества на своих и чужих».