Глава СПЧ отреагировал на фетву о запрете курьерам-мусульманам доставлять свинину

Фадеев: Фетва о запрете курьерам доставлять свинину нарушает Конституцию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom  

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев отреагировал на фетву о запрете курьерам-мусульманам доставлять свинину. Его комментарий приводит Telegram-канал СПЧ.

Перед этим Духовное управление мусульман (ДУМ) выпустило фетву, запрещающую доставщикам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату.

Фадеев указал, что богословское заключение ДУМ противоречит сразу нескольким нормам российской Конституции. Он привел пять статей основного законы страны, положениям которых противоречит выпущенная фетва.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов назвал опасной фетву ДУМ, запрещающую перевозить нехаляльные продукты. Он заявил, что это является шагом в сторону разделения общества по религиозному признаку.

