В России отреагировали на перемирие между Израилем и ХАМАС

Джабаров: Перемирие Израиля и ХАМАС — это большое достижение

Перемирие между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС будет способствовать снижению напряженности в регионе, но его длительность покажет время, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если получится и все состоится, и будет спокойно жить и работать, это будет большое достижение. В частности, конечно, надо отдать должное [президенту США Дональду] Трампу, который заставил Израиль и ХАМАС остановить боевые действия и начать мирный процесс», — сказал Джабаров.

Он добавил, что длительность перемирия покажет время, но в любом случае, произойдет снижение напряженности в регионе.

Хотя существует множество группировок, террористических организаций, которые будут срывать это перемирие, пытаться спровоцировать стороны на процесс военных действий. Поэтому надо смотреть внимательно и быть готовым к любым изменениям ситуации Владимир Джабаров сенатор

9 октября ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. Глава переговорной группы со стороны ХАМАС Халиль аль-Хайя подчеркнул, что получил гарантии от США и других посредников в урегулировании конфликта с Израилем. 10 октября стало известно о том, что Израиль, со своей стороны, начал отводить войска на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По его словам, соглашение предусматривает отвод израильских войск и скорейшее освобождение заложников.