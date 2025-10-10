Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 10 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на перемирие между Израилем и ХАМАС

Джабаров: Перемирие Израиля и ХАМАС — это большое достижение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Перемирие между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС будет способствовать снижению напряженности в регионе, но его длительность покажет время, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если получится и все состоится, и будет спокойно жить и работать, это будет большое достижение. В частности, конечно, надо отдать должное [президенту США Дональду] Трампу, который заставил Израиль и ХАМАС остановить боевые действия и начать мирный процесс», — сказал Джабаров.

Он добавил, что длительность перемирия покажет время, но в любом случае, произойдет снижение напряженности в регионе.

Хотя существует множество группировок, террористических организаций, которые будут срывать это перемирие, пытаться спровоцировать стороны на процесс военных действий. Поэтому надо смотреть внимательно и быть готовым к любым изменениям ситуации

Владимир Джабаровсенатор

9 октября ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем. Глава переговорной группы со стороны ХАМАС Халиль аль-Хайя подчеркнул, что получил гарантии от США и других посредников в урегулировании конфликта с Израилем. 10 октября стало известно о том, что Израиль, со своей стороны, начал отводить войска на согласованные рубежи в секторе Газа по условиям соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании представителями Израиля и ХАМАС первой части предложенного им мирного плана. По его словам, соглашение предусматривает отвод израильских войск и скорейшее освобождение заложников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Зумеры массово захотели отдыхать в санаториях

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости