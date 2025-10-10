В Россотрудничестве высказались о возобновлении работы Русского дома в Баку

В Россотрудничестве рассказали о работе с Баку по вопросу Русского дома

Россотрудничество и Азербайджан контактируют по поиску консенсуса для возобновления работы Русского дома в Баку. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Шевцов, передает РИА Новости.

«Этот вопрос, мы надеемся, в ближайшее время будет разрешаться на личной встрече президентов Российской Федерации и Азербайджана», — сказал он.

Шевцов добавил, что Россотрудничество набрало хороший темп в Азербайджане в сфере организации языковых программ и взаимодействия вузов.

Ранее глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств Евгений Примаков заявил, что обвинения азербайджанских СМИ в шпионаже в адрес Русского дома в Баку являются глупыми. Он отметил, что азербайджанские власти не денонсировали межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве, допускающее работу культурных центров.