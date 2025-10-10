Из жизни
20:34, 10 октября 2025Из жизни

ВИЧ-инфицированный мужчина брызнул зараженной кровью в глаза сотрудников больницы

В США мужчина брызнул кровью в сотрудников больницы и заразил их ВИЧ
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Жителя американского штата Северная Каролина Кэмерона Гилкриста арестовали за нападение на двух сотрудников больницы. Об этом пишет New York Post.

В марте 25-летний Гилкрист обратился в больницу из-за диабета, ему поставили капельницы. Рядом работали два медика — мужчина и женщина. Их личности не раскрываются.

Внезапно пациент вырвал иглу из руки и брызнул кровью в глаза сотрудникам больницы. Позднее выяснилось, что они заразились ВИЧ. По предварительным данным, Гилкрист был ВИЧ-инфицированным.

Мужчину арестовали только спустя полгода. До этого он получал медицинскую и психиатрическую помощь. Если Гилкриста признают виновным, его могут отправить в тюрьму на семь лет.

Ранее сообщалось, что на Тайване разразился скандал вокруг преподавательницы, требовавшей от студенток крови. Она заставляла их сдавать кровь до 200 раз для получения зачетов.

