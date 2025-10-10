Володин высказался о вручении Нобелевской премии мира

Володин: Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету

Нобелевская премия мира превратилась в политическую разменную монету. Такую позицию высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Используя авторитет некогда престижной награды, кукловоды финансируют своих политических марионеток. Сегодняшний лауреат — очередное доказательство этому», — обозначил Володин.

По его словам, получившая Нобелевскую премию мира лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо пыталась посеять рознь и расколоть общество, что может привести к гражданской войне.

Володин также выразил мнение, что деньги следовало направить не на выплату лауреату Нобелевской премии, а на пользу людям — например, на лечение детей, помощь пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях или спасение природных ресурсов.

10 октября комитет премии объявил, что Нобелевскую премию мира в 2025 году получила Мачадо за «ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя вручение премии, заявил, что президент США Дональд Трамп реально много делает для того, чтобы разрешить годами длящиеся кризисы.

