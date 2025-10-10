Забота о себе
13:34, 10 октября 2025

Врач раскрыла способ избежать проблем с глазами с помощью правила «20 на 20»

Врач Чурганова: В профилактике синдрома сухого глаза помогает правило «20 на 20»
Синдром «сухого глаза» является распространенной проблемой, которая может привести к тяжелым последствиям для зрения. О том, как избежать этой проблемы, рассказала врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова в беседе с «Лентой.ру».

Для профилактики сухости в глазах офтальмолог посоветовала во время работы за компьютером придерживаться правила «20 на 20». Она объяснила, что согласно этому правилу, после 20 минут активной работы следует делать перерыв на 20 секунд, во время которого можно, например, посмотреть в окно.

«Снять напряжение и усталость глаз возможно при помощи гимнастики: сначала крепко зажмурить, а после раскрыть глаза — это упражнение повторить несколько раз», — раскрыла еще один способ врач.

Офтальмолог уточнила, что сухость может появляться из-за контактных линз, сухого воздуха, недосыпа или усталости после работы за компьютером. Также это состояние провоцируют эндокринные, аутоиммунные, ревматические и кожные заболевания. Офтальмолог добавила, что в некоторых случаях синдром «сухого глаза» возникает после операции на глазном яблоке или после эстетической хирургии.

Доктор подчеркнула, что при появлении проблемы нужно не откладывать визит к врачу. По ее словам, лечение предполагает восстановление слезной пленки с помощью специальных капель и лекарственных препаратов. Если они не дают результата, то специалист может принять решение о применении склеральных линз или операции.

Ранее офтальмолог Татьяна Павлова предупредила, что ночные посиделки в телефоне в полной темноте опасны для здоровья глаз. По ее словам, такая привычка грозит потерей зрения.

    Все новости