01:57, 10 октября 2025

ВС России атаковали энергетический объект в Запорожье

«РВ»: ВС России атаковали энергетический объект в Запорожье
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергетический объект в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил Telegram-канал Военкоры русской весны (РВ).

«Атакован объект критической инфраструктуры в Запорожье. По имеющимся данным пылает энергетический объект», — говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео видны пожар и яркий красный дым.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. На опубликованных видео слышны звуки пролета беспилотников и взрывы.

