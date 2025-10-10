Выбросивший дочь из окна россиянин неадекватно вел себя на суде

Силовые структуры
17:32, 10 октября 2025

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Житель Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь, на суде вел себя неадекватно. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда мужчине избирали меру пресечения, он корчил рожи, показывал средний палец и делал другие нездоровые телодвижения.

Ранее стало известно, что в организме россиянина алкоголя и наркотиков не обнаружено. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

9 октября фигурант выбрасывал с балкона четвертого этажа вещи, после чего скинул и ребенка. Девочка выжила, но ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Причиной поступка отца назвали срыв.

