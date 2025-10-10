Выбросивший дочь из окна россиянин неадекватно вел себя на суде

Житель Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь, на суде вел себя неадекватно. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда мужчине избирали меру пресечения, он корчил рожи, показывал средний палец и делал другие нездоровые телодвижения.

Ранее стало известно, что в организме россиянина алкоголя и наркотиков не обнаружено. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

9 октября фигурант выбрасывал с балкона четвертого этажа вещи, после чего скинул и ребенка. Девочка выжила, но ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Причиной поступка отца назвали срыв.