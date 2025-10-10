Раскрыты результаты медосвидетельствования выбросившего дочь из окна россиянина

В организме выбросившего дочь из окна жителя Уфы не нашли алкоголь и наркотики

Следователи раскрыли результаты медицинского освидетельствования жителя Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в организме россиянина алкоголя и наркотиков не обнаружено. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Ранее стало известно, что мужчина отказывается идти на контакт, не дает показания.

ЧП произошло ранее 9 октября. Сначала россиянин выбрасывал с балкона четвертого этажа вещи, после чего скинул и ребенка. Девочка выжила, но ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Причиной поступка отца назвали срыв.

Сообщалось, что он 15 лет назад лечился у психиатра и состоял на учете в психдиспансере. Мужчина работал электриком, мать пострадавшей девочки — педагог. Семья характеризовалась как благополучная.

