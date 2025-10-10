Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 10 октября 2025Из жизни

Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

В Индии волк-людоед набросился на мужчину в ста метрах от его дома
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Matthias Graben / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель индийского штата Уттар-Прадеш, выживший после нападения волка-людоеда, рассказал о произошедшем. Его слова приводит индийское издание The Telegraph.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября. Волк набросился 40-летнего Милки Рама, когда тот шел к полю. По словам мужчины, это произошло всего в ста метрах от дома. Он звал на помощь и отбивался изо всех сил. Крики услышали соседи. Когда сбежались люди, зверь бросился наутек.

Пострадавшего отвезли в медицинский центр с ранами на плечах, руках и груди. Ему сделали три укола и через сутки выписали, назначив курс инъекций с посещением медцентра через день.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
Волки-людоеды растерзали девять человек. Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
Волки-людоеды растерзали девять человек.Они врываются в дома, пожирают детей, и никто не может их остановить
31 августа 2024
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?
9 октября 2024

Рам рассказал, что в их селе волки напали на пятерых людей и iшесть коров, все выжили. По его словам, хищники осаждают несколько соседних сел, прячась в густых зарослях и полях, которые начинаются сразу за околицей.

В округе Бахрайч всего за три недели хищники растерзали шесть человек — четверых детей и пожилую пару. Одного ребенка, которого утащили волки, так и не нашли. Еще два десятка человек получили ранения, но остались живы. Такого не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

В прошлом году стая волков-людоедов несколько месяцев подряд держала Бахрайч в страхе. Звери совершили десятки нападений и растерзали десять человек, преимущественно детей. В конце концов их переловили одного за другим. Дольше всех скрывался хромой вожак, которого считали зачинщиком нападений. В начале октября 2024 года его удалось ликвидировать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

    Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

    В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

    Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

    Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

    Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

    В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

    Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

    Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости