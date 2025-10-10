Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:12, 10 октября 2025Наука и техника

Начались испытания первого опытного образца Як-130М

«Ростех» объявил о начале испытаний первого опытного образца Як-130М
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» объявила о готовности к испытаниям первого опытного образца самолета Як-130М. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

За создание модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М отвечает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростеха». В ОАК заметили, что уже создан первый опытный образец и скоро начнутся его наземные испытания.

В рамках испытаний протестируют новые и улучшенные системы. После этого начнут готовить борт к первому полету. «Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения», — объяснили в «Ростехе». Также в госкорпорации подчеркнули, что машина обретет качества боевого самолета.

На самолет Як-130М установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс средств связи КСС-130. В настоящий момент конструкторы занимаются сборкой еще двух самолетов. В «Ростехе» назвали Як-130М, на которых тренируются пилоты истребителей четвертого и пятого поколений, «летающей партой».

В феврале в ПАО «Яковлев» заявили, что первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М начали собирать на авиазаводе в Иркутске. На экспорт эта машина позиционируется как легкий штурмовик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    Задержанного в Баку российского журналиста освободили

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

    Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

    Раскрыто реальное время работы iPhone 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости