На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

«Промразведка»: Рабочие на Лучегорской ГРЭС начали забастовку из-за зарплаты

В Приморском крае работники подрядных организаций, сотрудничающих с Лучегорской ГРЭС, объявили забастовку и отказываются покидать объект до тех пор, пока им не оплатят уже выполненные работы. Об этом сообщает портал «Промразведка».

Они обвиняют АО «СибЭР» (бывший «Сибирьэнергоремонт»), дочернюю компанию Сибирской генерирующей компании (СГК), в использовании при заказе работ мошеннической схемы, которая позволяет оставлять исполнителей без средств.

По данным издания, схема состоит из двух пунктов. Сначала руководство электростанции под различными предлогами не переводит деньги, ссылаясь на бюрократические причины или споры по контрактам. Однако одновременно с задержкой оно тайно проводит переговоры с сотрудниками подрядчика, переманивая их в свой штат на выгодные условия.

Когда около десяти процентов работников соглашаются на такие условия, им быстро отдают деньги, а самого подрядчика обвиняют в невыполнении обязательств и отказывают в оплате. При этом завершить работы подрядчик, потерявший сотрудников, объективно не может.

Пострадавшие от схемы компании утверждают, что речь идет о системном подходе, подобные инциденты уже имели место на других объектах СГК в Сибири и на Дальнем Востоке.

На Лучегорской ГРЭС бригада из 60 человек, в основном сварщики, электрики и монтажники, не уходят за пределы станции и ночуют под открытым небом. На место конфликта уже прибыли представители Роструда и полиции для оценки ситуации. Если обвинения рабочих подтвердятся, руководству «СибЭРа» могут грозить штрафы за нарушение трудового законодательства и даже уголовные дела.

В конце прошлого года на «забастовку» из-за долгов по зарплате пошли работники шахты Инская в Кемеровской области. Конфликт удалось разрешить только после вмешательства руководства региона и правоохранительных органов. Тем не менее предприятие пришлось законсервировать из-за сложной ситуации в угольной отрасли.