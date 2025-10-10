Зеленский ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве. Его слова приводит издание «Обозреватель».

Политик не ответил прямо, есть ли у Украины возможность лишить российскую столицу электроэнергии после обстрелов украинской энергетики, как это было заявлено ранее.

«Наша задача — прежде всего, защищать себя. Мы знаем, что нам делать», — сказал Зеленский.

В конце сентября он угрожал устроить блэкаут в Москве. В то же время президент Украины отметил, что страна не станет бить по энергетике Москвы первой, однако и слабость проявлять не будет.