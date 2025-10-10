Из жизни
10:04, 10 октября 2025Из жизни

Женщина неделю проболела дома и разбогатела на восемь миллионов рублей

Американка купила лотерейный билет после болезни и выиграла 100 тысяч долларов
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Grace Cary / Getty Images

Жительница США из штата Миссури после того, как неделю болела дома, решила развеяться и выиграла 100 тысяч долларов (8,1 миллиона рублей) в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Американка, проживающая в округе Купер, рассказала, что неделю провела дома безвылазно из-за болезни, после чего у нее появилось непреодолимое желание сходить хоть куда-то. Она поехала в ближайший магазин, где купила газировку и лотерейный билет моментального розыгрыша Triple Cash Crossword. Стерев защитную полоску, женщина обнаружила, что разбогатела на 100 тысяч долларов.

Она сказала, что сначала не могла поверить своей удаче настолько, что даже поехала в другой магазин и попросила кассиршу проверить билет. Только когда та подтвердила выигрыш, женщина поняла, что действительно сорвала куш. Она отметила, что кассирша тоже очень удивилась. «Кажется, она чуть не упала», — сказала счастливица.

Ранее сообщалось, что продавщица из Подмосковья Гульнара Г. второй раз за год выиграла в лотерею. Всего ей досталось 27,5 миллиона рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
