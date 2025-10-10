Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

Metropoles: Американка списала симптомы лимфомы на гормональный дисбаланс

В США местной жительнице Джессике Фаррингтон медики диагностировали фолликулярную неходжкинскую лимфому четвертой стадии. На начальных этапах рак у нее проявлялся неочевидными симптомами, сообщает издание Metropoles.

«Мое тело много шептало, прежде чем закричать», — рассказала Фаррингтон. Так, сначала у нее появилась усталость, которую она списала на чрезмерную занятость. Затем у женщины возникла ночная потливость, но она решила, что это следствие гормонального дисбаланса. Со временем у нее начала сильно зудеть кожа.

Опасное заболевание у американки обнаружили, только когда она обратилась в больницу с жалобами на твердую шишку размером с горошину в подмышечной впадине. Вскоре в этом же месте появились и другие мелкие опухоли, которые стали группироваться.

В настоящее время Фаррингтон продолжает лечение. Свои социальные сети она стала использовать для пропаганды заботы о здоровье.

