Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:24, 10 октября 2025Забота о себе

Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

Metropoles: Американка списала симптомы лимфомы на гормональный дисбаланс
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Metrópoles

В США местной жительнице Джессике Фаррингтон медики диагностировали фолликулярную неходжкинскую лимфому четвертой стадии. На начальных этапах рак у нее проявлялся неочевидными симптомами, сообщает издание Metropoles.

«Мое тело много шептало, прежде чем закричать», — рассказала Фаррингтон. Так, сначала у нее появилась усталость, которую она списала на чрезмерную занятость. Затем у женщины возникла ночная потливость, но она решила, что это следствие гормонального дисбаланса. Со временем у нее начала сильно зудеть кожа.

Опасное заболевание у американки обнаружили, только когда она обратилась в больницу с жалобами на твердую шишку размером с горошину в подмышечной впадине. Вскоре в этом же месте появились и другие мелкие опухоли, которые стали группироваться.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Рак можно диагностировать на ранних стадиях. Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
Рак можно диагностировать на ранних стадиях.Кто помогает россиянам спасти свою жизнь?
11 ноября 2022

В настоящее время Фаррингтон продолжает лечение. Свои социальные сети она стала использовать для пропаганды заботы о здоровье.

Ранее у британки Грейс Брэнд появилась язва во рту. В конечном итоге ей диагностировали рак, из-за которого она лишилась половины языка.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Энергосистема на грани коллапса». Армия России вывела из строя ключевые ГЭС и ТЭС Украины. Города погрузились во тьму

    В Крыму вычислили передававшего информацию о кораблях россиянина

    Россиянка нашла сына-подростка в комнате мертвым и с ожогом на груди

    Госпитализирован бывший судья Верховного суда России Момотов

    Венгрия призвала всех запомнить один важный урок

    Женщина с четвертой стадией рака рассказала о неочевидных симптомах заболевания

    Российская авиакомпания нарушила права пассажиров и поплатилась

    Стали известны планы США после первого этапа мирного плана по Газе

    Раскрыты сроки наступления метеорологической зимы в Москве

    56-летняя супермодель в прозрачном платье без нижнего белья посетила балет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости