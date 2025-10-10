Экономика
21:29, 10 октября 2025Экономика

Жителям столичного региона рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Ильин: На следующей неделе в столичном регионе похолодает до плюс 2-7
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

С начала следующей недели в Московской области прогнозируется очередная волна похолодания с осадками в виде дождя и мокрого снега. О погоде жителям столичного региона рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, наиболее интенсивные осадки ожидаются с понедельника по среду, 13-15 октября. Небольшого дождя местами стоит ждать в пятницу, 17 октября, а в субботу вечером пройдет дождь с мокрым снегом. Что касается температуры, в период с понедельника по пятницу в дневные часы она будет находиться в диапазоне от плюс 2 до плюс 7 градусов, а в ночные — от плюс 1 до плюс 5 градусов. «В четверг и пятницу, 16-17 октября, возможны заморозки до минус 2 градусов», — предупредил Ильин.

В субботу над Московской областью пройдет теплая волна, и минимальные значения температур в ночь на 18 октября составят плюс 2-7 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 7-10 градусов тепла, поделился информацией Ильин. В ночь же на 19 октября местами столбики термометров покажут 0 градусов, однако преобладающая температура будет находиться в диапазоне от плюс 1 до плюс 3 градусов, заключил специалист.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что первый мокрый снег в столице ожидается в ближайшие выходные.

