Названы благоприятные последствия студеной зимы

Эколог Пукалов: Аномально холодная зима пойдет на пользу природе

Аномально холодная зима, предрекаемая россиянам в 2026 году, принесет немало пользы природе. Такое мнение агентству ТАСС высказал руководитель природоохранных проектов организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

«Мороз от многих напастей нас спасает», — заявил эколог. По его словам, ничего экстремального в температуре минус 25 градусов нет, а если она продержится на уровне минус 42 градусов хотя бы три дня, это поможет избавиться от многих вредителей. К примеру, такую температуру не переносят испанские слизни, известные своей инвазивностью и прожорливостью. В этом году они, в частности, стали активно размножаться в Подмосковье.

Ранее в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме глава «Газпрома» Алексей Миллер предрек жителям Европы и европейской части России аномально холодную зиму в 2025-2026 годах. Такая морозная зима, как он уточнил, случается лишь раз в двадцать лет. Так, температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов на территории от Мурманской области до Краснодарского края.