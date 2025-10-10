Культура
15:30, 10 октября 2025Культура

Звезду шансона Ефрема Амирамова похоронят в Израиле

Известного певца в жанре шансон Ефрема Амирамова похоронят в Израиле
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Globallookpress.com

Певец и народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов будет похоронен в Израиле. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пиар-менеджер исполнителя Виктория Воропай.

«Ефрем Григорьевич будет похоронен в Израиле, так решила семья», — заявила она.

Предварительно траурное мероприятие состоится в понедельник, 13 октября. «Но все зависит от разных факторов», — добавила представительница певца. При этом город, в котором пройдут похороны, Воропай не уточнила.

10 октября представитель Ефрема Амирамова подтвердила смерть артиста. Музыканту было 69 лет. Последние дни он провел на своей малой родине — в Нальчике.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на республиканскую клиническую больницу Кабардино-Балкарии, композитор скончался 9 октября в реанимации больницы в Нальчике. Также утверждалось, что звезда шансона попал в реанимацию с сепсисом. Ему установили специальные дренажные трубки, чтобы откачивать жидкость.

В 1991 году Амирамов написал известную песню «Молодая». В 2004 году певец стал лауреатом премии «Шансон года».

