Артемий Лебедев признался, что в детстве выбрасывал мусор на улицу из окна дома

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что в детстве выбрасывал мусор на улицу из окна дома. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, видео доступно во «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что в Баку начали устанавливать камеры напротив балконов и окон жилых домов, чтобы фиксировать случаи выброса мусора.

«К своему стыду, я в детстве поступал точно так же. Лень было идти даже до мусоропровода, а уж тем более на улицу в бак ходить. Вообще к этому никто просто не был приучен, еще и мешков-то особенно не было», — заявил блогер. Он добавил, что в те времена полоса земли под домом, в котором он жил, была вся усеяна мусором.

Ранее Лебедев рассказал, что в детстве любил смотреть по ТВ тележурнал «Международная панорама». По словам блогера, при просмотре сюжетов о ЧП он любил обращать внимание на задний план и детали в видео с места происшествия.