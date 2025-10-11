Болельщики устроили протест против Израиля во время футбольного матча

Болельщики устроили протестную акцию против Израиля во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между Норвегией и Израилем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На стадионе болельщики развернули баннер с надписью «Пусть дети живут», а во время исполнения гимнов части трибун освистывали израильский гимн. Кроме того, на седьмой минуте матча на поле выбежал активист в футболке с надписью «Освободите сектор Газа», что привело к временной остановке матча.

Отмечается, что перед началом матча в Осло также прошли масштабные протесты в поддержку Палестины. Более тысячи демонстрантов с флагами Палестины и фаерами выразили протест против участия Израиля в турнире на фоне непрекращающегося конфликта.

Матч завершился разгромной победой Норвегии со счетом 5:0. Следующую встречу в рамках отборочного цикла турнира Израиль проведет с Италией 14 октября.

23 сентября восемь экспертов ООН обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА с просьбой отстранить Израиль от международных турниров. В качестве мотивации указывается «продолжающийся геноцид на территории Палестины».

После этого группа из 47 спортсменов обратилась в УЕФА с требованием отстранить израильские клубы и сборные от международных турниров. Большинство подписавшихся под письмом — футболисты.