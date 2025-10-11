Европейский лидер примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

Le Parisien: Макрон примет участие в церемонии заключения соглашения по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Египет, чтобы принять участие в церемонии заключения соглашения по сектору Газа. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что французский лидер выразит полную поддержку реализации соглашения, «которое знаменует первую фазу мирного плана».

10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом попыток президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта в Газе, включая презентацию его мирного плана из 20 пунктов.

