Гросу: Молдавия открыта для диалога с Россией, но главным приоритетом считает ЕС

Молдавия открыта для диалога с Россией, но главным приоритетом для властей республики остается интеграция в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил председатель правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу в интервью агентству Agerpres.

«Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе. Однако приоритетом остается европейский выбор граждан Республики Молдова», — сказал он.

Политик отметил, что Кишинев готов обсуждать с Москвой различные вопросы, включая размещение российских войск на территории Приднестровья. При этом он заявил, что молдавские власти предлагают им покинуть регион на чартерном рейсе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Молдавия превращается в базу снабжения Вооруженных сил Украины. Он отметил, что Россия рассматривает военную стратегию Молдавии на 2025-2030 годы как очередной шаг к милитаризации страны.