Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

Губерниев: Завтра лыжник Клебо пропоет голосом Николая Расторгуева о России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Его цитирует «Матч ТВ».

Губерниев иронично прокомментировал, что из-за международных санкций и неопределенности восприятия России Клебо предпочитает держаться ближе к России, а его публичные высказывания стремятся соответствовать текущему мейнстриму. «Завтра Клебо пропоет голосом Николая Расторгуева: "Я в Россию влюблен!"» — заявил он.

Ранее Клебо оценил последствия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Он посчитал, что это сделало бы соревнования жестче, а значит, интереснее.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.