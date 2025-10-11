Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
3:1
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Венгрия
Сегодня
19:00 (Мск)
Армения
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Грузия
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 3-й тур
Португалия
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 3-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Албания
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 7-й тур
Эстония
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 7-й тур
16:46, 11 октября 2025Спорт

Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

Губерниев: Завтра лыжник Клебо пропоет голосом Николая Расторгуева о России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял слова лидера сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо о возвращении российских спортсменов на международные турниры. Его цитирует «Матч ТВ».

Губерниев иронично прокомментировал, что из-за международных санкций и неопределенности восприятия России Клебо предпочитает держаться ближе к России, а его публичные высказывания стремятся соответствовать текущему мейнстриму. «Завтра Клебо пропоет голосом Николая Расторгуева: "Я в Россию влюблен!"» — заявил он.

Ранее Клебо оценил последствия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Он посчитал, что это сделало бы соревнования жестче, а значит, интереснее.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Захарова сравнила желающих запретить Пушкина на Украине с героем одной повести

    Из запечатанной египетской гробницы исчез рельеф

    В России призвали лишить Пугачеву пенсии

    В Европе заявили о планах ввести войска в Брюссель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости