Комитет Европарламента рассмотрит запрет на импорт нефти и газа из России

В ЕП 16 октября пройдет голосование о запрете покупки газа и нефти у России

Комитет промышленности и энергетики Европарламента 16 октября проголосует по предложенным ЕК поправкам в закон о реформировании энергосектора ЕС. Если их примут, в законодательство будет внесен запрет на покупку российского газа, нефти и нефтепродуктов, сообщается на сайте ЕП.

Заседание стартует в 10 часов по местному времени (в 11:00 по московскому). Согласно пояснительной записке, подписание новых контрактов на поставки газа из РФ хотят запретить уже с начала следующего года. При этом существующие краткосрочные контракты намереваются исполнять до середины июня 2026 года, а долгосрочные — до начала 2027 года.

Отказ от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ законопроектом предусмотрен с 2026 года.

В случае если комитет промышленности поддержит поправки, далее их предстоит согласовать ЕП, Совету ЕС и Еврокомиссии. Комментируя подобные меры, в ЕК ранее уже заявляли, что они, в отличие от санкционных ограничений, действуют на долгой дистанции и не могут быть отменены при завершении конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что утвердить 19-й пакет санкций в отношении России странам ЕС мешают разногласия. Как пояснил неназванный источник в Брюсселе, в процессе дискуссии в минувшую среду сторонам не удалось прийти к компромиссу. Тему снова поднимут на саммите ЕС 23-24 октября.