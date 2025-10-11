Медведев привез Ким Чен Ыну документы о сотрудничестве СССР и КНДР

Медведев привез в КНДР письмо Ким Ир Сена Сталину

Зампред Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян с официальным визитом, где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. К встрече российская делегация подготовила необычный подарок — подборку архивных материалов, посвященных истории сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

Отмечается, что на столе перед северокорейским лидером лежало около десятка красных папок. В них были редкие документы и фотографии советской эпохи. Среди снимков значились кадры 1956 года, где рядом с корейскими коллегами запечатлены высокопоставленные советские руководители.

«Это, получается, 1956 год. Это вот [Анастас] Микоян и другие наши руководители. [Вячеслав] Молотов, соответственно, здесь», — пояснил Медведев.

В другой папке, добавил он, находится письмо основателя КНДР Ким Ир Сена Иосифу Сталину.

Ким Ир Сен, родившийся в 1912 году недалеко от Пхеньяна, считается основателем Северной Кореи. Он занимал высшие государственные посты с 1948 по 1994 год.

Делегация «Единой России» прибыла в КНДР по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи. Переговоры между Медведевым и Ким Чен Ыном состоялись 10 октября в Пхеньяне. Во время визита зампред Совбеза РФ поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины. Политик уточнил, что корейские военные, которые сражались на территории России, участвовали в параде в Пхеньяне.