МИД России пообещал ответить на высылку российского журналиста из Швеции

Захарова: Россия ответит на высылку журналиста ВГТРК из Швеции

Россия ответит на высылку журналиста ВГТРК из Швеции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram.

Дипломат сообщила, что российского журналиста лишили пятилетней многократной французской визы из-за проблем с медицинской страховкой. По словам Захаровой, документ был выдан страховой компанией, которой Стокгольм запретил работать на территории Швеции.

«При этом французская виза в свое время выдавалась с учетом этой самой медицинской страховки. (...) Несмотря на то, что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — заключила официальный представитель МИД России.

