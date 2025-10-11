Мир
18:59, 11 октября 2025Мир

МИД России пообещал ответить на высылку российского журналиста из Швеции

Захарова: Россия ответит на высылку журналиста ВГТРК из Швеции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия ответит на высылку журналиста ВГТРК из Швеции. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram.

Дипломат сообщила, что российского журналиста лишили пятилетней многократной французской визы из-за проблем с медицинской страховкой. По словам Захаровой, документ был выдан страховой компанией, которой Стокгольм запретил работать на территории Швеции.

«При этом французская виза в свое время выдавалась с учетом этой самой медицинской страховки. (...) Несмотря на то, что российский корреспондент имел на руках все необходимые документы, его задержали, допросили и, как итог, выслали. Будут ли ответные меры? Надеюсь, вы не сомневаетесь», — заключила официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова сравнила желающих запретить русского поэта и писателя Александра Пушкина на Украине с героем повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Она отметила невежество сторонников данной инициативы.

